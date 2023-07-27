视觉中国：与华为云积极探索双方在人工智能大模型领域长期合作的可能性

IT之家 7 月 27 日消息，视觉中国今日在投资者互动平台表示，公司与华为内容生态的合作包括“手机锁屏”、“手机主题”、壁纸（手机、电视）、铃声、华为手机智慧搜图；公司的定制拍摄团队为华为手机提供创意拍摄与制作等相关服务。

视觉中国还称，公司与华为云积极探索双方在人工智能大模型领域长期合作的可能性，围绕多模态大模型方面进行深入交流探讨。未来，双方将凭借各自优势，积极推动战略合作落地，探索人工智能在互联网行业的创新应用，以先进的算法和解决方案重塑内容产业，共同打造可信负责、版权合规、商用无忧的企业服务大模型，助推融入 AI 发展新浪潮，共创影像未来。敬请广大投资者注意投资风险。

IT之家注意到，上个月视觉中国旗下 vcg.com 宣布上线 AI “灵感绘图”功能，即“根据提示词生成图片”。用户可以通过 AI 灵感绘图功能生成“高质量、精美的图片内容”，从而获得更多的灵感创意。目前的 AI 灵感绘图功能可以根据文字生成摄影、卡通、3D、插画四种不同风格的图片素材，以“匹配不同的使用场景”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。