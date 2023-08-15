俄罗斯新一代载人航天“鹰”飞船首飞推迟到 2028 年

IT之家 8 月 15 日消息，俄罗斯轨道站 / 空间站（ROS）首席设计师弗拉基米尔・科热夫尼科夫表告诉国际文传电讯社：俄罗斯新一代载人“鹰”飞船首飞将推迟到 2028 年。

据介绍，俄罗斯新一代载人“鹰”飞船（IT之家注：俄语即ПТК НП，旧称 PTK NP 罗斯号）将在 2028 年进行 2 次发射，分别为无人试飞和载人试飞，并将对接俄罗斯轨道站，未来将代替联盟号宇宙飞船执行任务。

▲ 图源：俄罗斯航天局新闻处

他表示，该航天器将从东方航天发射场发射，而进步号货运飞船将从拜科努尔航天发射场发射到 ROS，“然后再转移到东方”。

科热夫尼科夫说道，“我们还提议基于该飞船打造不同版本的 PTK，即所谓的 PTK-ROS，是一艘货运一体的飞船。它可以实现客运、货运、货运-客运，对于大负载而言属于是一个通用平台”。

作为俄罗斯开发工作的一部分，相关部门正在进行可重复使用型“鹰”飞船的开发。该型号旨在将宇航员和货物运送到近地轨道的空间站，也是现有月球探测概念的关键要素之一。

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