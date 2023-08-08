波音：星际线飞船首次载人飞行测试推迟至 2024 年 3 月

8 月 8 日消息，美国当地时间周一，波音公司宣布，该公司已将其星际线飞船的首次载人飞行测试推迟到至少 2024 年 3 月。

波音公司“商业宇航员”计划（Commercial Crew Program）的项目经理马克・纳皮 (Mark Nappi) 说，星际线飞船应该在明年 3 月初或 7 个月后准备好飞行。但纳皮说，具体发射日期取决于联合发射联盟公司（ULA）阿特拉斯 5 号运载火箭的可用性，以及是否与美国宇航局（NASA）的发射计划相冲突。

根据美国宇航局的内部时间表，国际空间站在 2024 年 4 月初至 6 月底将有一个对接端口可用。因此，除非为了推迟货运任务而改变时间表，否则星际线飞船载人试飞的最早发射日期可能是 2024 年 4 月。

星际线试飞多次延迟

波音公司报告称，其星际线飞船项目已经亏损 11 亿美元。星际线飞船是美国宇航局帮助开发的两种太空运载工具之一，用于将宇航员送往空间站。另一款飞船是 SpaceX 的载人龙飞船，已经于 2020 年 5 月进行了载人试飞。载人龙飞船的第七次美国宇航局任务被称为 Crew-7，将在大约两周后发射。

星际线飞船的开发面临着更加艰难的挑战。2019 年 12 月，这款飞行器的首次无人试飞险些引发灾难，由于软件问题，波音公司同意在没有宇航员的情况下进行第二次无人试飞。该任务于 2022 年 5 月进行，最终星际线飞船成功与空间站对接。

这为原定于今年夏天进行的载人试飞奠定了基础，美国宇航局宇航员苏尼塔・威廉姆斯（Sunita Williams ）和布奇・威尔莫尔（Butch Wilmore）计划参与试飞。然而，在 5 月下旬，就在这次任务即将发射的前几周，波音公司和美国宇航局发现星际线飞船的降落伞和飞船内部的易燃胶带都存在问题。

6 月 1 日，波音公司宣布将对这些问题展开调查。美国宇航局也表示，该机构将进行独立调查。

滑道和易燃胶带

在那之后的两个月里，波音公司和美国宇航局始终忙于调查。在周一与记者举行的电话会议上，纳皮和美国宇航局商业宇航员计划负责人史蒂夫・施蒂奇 (Steve Stich) 介绍了自 6 月 1 日发现问题以来调查取得的最新进展。

纳皮说，工作人员已经开始从飞船内部拆除易燃胶带。这种玻璃布胶带缠绕在星际线飞船内部的电线上，以保护它在飞行中免受摩擦影响。到目前为止，他们已经从星际线飞船上取下了数公斤胶带。

从时间表的角度来看，也许更重要的问题是星际线飞船的降落伞，伞顶盖上的“软连接”关节被发现安全系数不够高。纳皮说，降落伞的制造商 Airborne 正在使用更强的凯夫拉材料制造一种新式降落伞软连接。波音公司计划在 11 月中下旬对这种新降落伞进行空降测试，这将为明年春天发射前的分析留出时间。

纳皮说，他有信心在限定时间内完成这些任务，毕竟这些工作相当“简单”。

测试和评估

2019 年，SpaceX 决定为其载人龙飞船更换更严格的降落伞设计，从“Mark 2”降落伞改为“Mark 3”降落伞，为此其不得不重复整个测试流程。这个过程包括从不同高度进行的大约 24 次跌落测试，花了 SpaceX 大半年时间。

美国宇航局官员施蒂奇表示，该机构只要求波音公司完成一项额外测试，以验证其升级后的降落伞性能。他说，SpaceX 对降落伞的改进“意义重大”。相比之下，波音的改进相当简单。

施蒂奇补充说：“考虑到重新设计的软连接与我们在之前所有降落伞降落试验中已经测试过的非常接近，我们觉得我们只需要进行一项测试。我想说的是，与我们为载人龙飞船所做的设计相比，星际线飞船设计上的改变很小。”

除了硬件方面的改进，波音公司还必须接受三项独立调查。据施蒂奇称，波音公司有一个“独立小组”在审查该公司的行为。此外，美国宇航局的总工程师约瑟夫・皮利奇奥蒂（Joseph Pellicciotti）已经约谈了星际线飞船每一个子系统的负责人，以确保没有其他可能的意外。最后，皮利奇奥蒂以及美国宇航局工程与安全中心都已经对星际线飞船的可靠性进行了自己独立审查。

所有这些评估都必须在美国宇航局召开飞行准备审查并确定星际线飞船最终准备好载人飞行之前完成。

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