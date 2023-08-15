虚幻 5 游戏《第一后裔》支持英伟达 DLSS3，最新预告发布

IT之家 8 月 15 日消息，英伟达今日发布《第一后裔》的独家预告片，并表示该游戏将通过 NVIDIA DLSS 3 实现性能倍增。

据介绍，由 Nexon Games 推出的“第一后裔 (The First Descendant)”是一款以虚幻引擎 5 为基础，一款免费畅玩的第三人称合作射击动作类 RPG 游戏。玩家可通过 4 人合作、利用多样技能与枪械带来的豪爽战斗动感效果，体验炫酷战斗。领略壮观的故事情节，执行守护“英格里斯大陆”的任务，激战巨型 BOSS。

在游戏发布时，“第一后裔 (The First Descendant)”将支持 NVIDIA DLSS 3，GeForce RTX 40 系列游戏玩家可以借助 NVIDIA DLSS 3 获享性能倍增的游戏体验，所有其他 GeForce RTX 游戏玩家都可以借助 NVIDIA DLSS 2 加速帧率。

据 IT 之家此前报道，虚幻 5 射击网游《第一后裔》现已测试延期至 9 月 19 日。该游戏将登陆 PlayStation 4/5、Xbox Series S|X、Xbox One 游戏主机以及 PC 平台

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