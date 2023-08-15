汉王科技发布 T500 手写笔：支持 9 种语言扫录，到手价 898 元

IT之家 8 月 15 日消息，据汉王科技官方公众号消息，汉王科技日前推出了 T500 汉王扫描笔，官方表示“使用该扫描笔录入资料，只需轻轻一扫，对应的文字、数字、符号等信息就即时输入到手机、平板或电脑中，可以提高录入效率”。

▲ 图源 汉王科技官方公众号

IT之家整理相关信息如下：

屏幕方面，汉王扫描笔 T500 新增了一块 2.98 英寸的触控彩屏，可以将扫描信息同步显示在屏幕上，官方表示，用户可以在这块屏幕上随意编辑（目前支持中文、英文、数字的编辑）。

▲ 图源 汉王科技官方公众号

硬件方面，该扫描笔搭载四核 64Bit A35 CPU、Mali-G31 GPU, 主频为 1.5Ghz，扫描速度为 18 cm / s，内置 8GB 存储空间，1000 毫安时电池，使用 USB C 接口，官方表示“充电 2 小时，可使用 10 小时”。

功能方面，官方宣称该扫描笔可扫描“印刷纸质文档”、“手写的文字材料”、“划线圈注过的资料”、“各类单据票据（收据、发票）”、“多种表单表格”、“各种电子屏幕（电脑、平板、手机、电视）上的信息”。

此外，该手写笔还支持中文、英语、日语、韩语、德语、法语、意大利语、西班牙语、俄语共 9 种语言文字的信息录入。

目前该扫描笔已经在各大电商平台上架，售价为 898 元，感兴趣的小伙伴们可以前往了解。

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