汉王科技与华为签约，手写签批、OCR 设备适配鸿蒙 HarmonyOS

IT之家 8 月 7 日消息，8 月 4 日，第五届华为开发者大会 2023（HDC.Together）在东莞松山湖启幕，华为带来了全新的鸿蒙 HarmonyOS 4。

汉王科技今日宣布，本届开发者大会上，汉王科技与华为正式签订鸿蒙生态合作备忘录，宣布双方在鸿蒙生态领域开展深层次研发合作，携手推进技术创新和产业应用，基于鸿蒙原生智能为用户带来全新体验。

汉王科技表示，本次合作中，汉王手写签批智能终端设备成功适配华为鸿蒙 HarmonyOS。通过双方生态和研发部门的“密切配合、技术攻关、多次联调”，汉王手写相关程序在华为鸿蒙 HarmonyOS 环境下的开发适配顺利开展，汉王手写签批智能终端设备最终在鸿蒙 HarmonyOS 中实现了流畅的各项手写操作。

▲ 图源汉王科技公众号，下同

同时，在本次生态合作中，华为鸿蒙 HarmonyOS 环境下开发的扫描仪和高拍仪相关应用软件也对接了汉王的 OCR 识别核心。在 HarmonyOS 中，可进行扫描拍照、视频录制、图像处理和 OCR 文字识别，后续还将持续开展行业应用开发。

据IT之家此前报道，本届开发者大会上，华为与多家游戏公司达成合作，还与 360 签署合作协议，在 360 浏览器、360 天气大师方面开展适配合作。

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