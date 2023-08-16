Pro 机型占比 65%，苹果 iPhone 15 系列计划年底前生产 8630 万部

IT之家 8 月 16 日消息，根据韩媒 The Elec 报道，苹果公司计划在今年年底之前，iPhone 14 系列生产 9560 万部；iPhone 15 系列生产 8630 万部。

在 iPhone 15 系列中，Pro 阵容的占比预计将达到 65%。报道称 iPhone 15 系列相关订单已发往四家供应商，IT之家根据报道罗列这些供应商的清单数量如下：

富士康将组装 5010 万部，占比 58%，是四家中最多的。

立讯精密将组装 2430 万部，占比 28%。

和硕将组装 1130 万部，占比 13%。

纬创将组装 60 万部，占比 1%。

The Elec 表示以上是苹果公司在 7 月底更新的最新订单情况，相比较 6 月下旬制定的生产计划，iPhone 14 系列增加 180 万部，iPhone 15 系列增加 160 万部；此外 iPhone 13 系列机型生产计划减少 20 万部。

此外报告称苹果计划在 2023 年第 3 季度生产 660 万部 iPhone 15 Pro Max，在第 4 季度生产 2520 万部。

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