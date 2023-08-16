科技昨夜今晨 0816：苹果 5 亿美元“iPhone 电池门”和解赔偿将落地、讯飞星火大模型 V2.0 发布、博主称自己拍的照片被视觉中国告侵权

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 8 月 16 日，星期三，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、消息称特斯拉部署全自动驾驶方案 FSD 入华，招募本地运营团队

据 36 氪报道，特斯拉正在中国组建一个 20 人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案 FSD（Full Self-Drive）在中国市场落地。产业链知情人士称，“特斯拉已经从总部派了工程师，来进行培训。”>> 查看详情

2、仅限欧洲市场，苹果 iOS 17 明年春季更新可侧载安装非 App Store 应用

彭博社的马克・古尔曼近日在其“Power On”Discord 社区中，在和网友的互动中表示，苹果 iOS 17 在明年春季的更新中，为了满足欧盟的相关要求，仅面向欧洲市场开放“侧载”功能，允许用户安装 App Store 之外的 App。>> 查看详情

3、消息称比亚迪汽车退出百度自动驾驶合作，转向内部开发

南华早报称，据一位不愿透露姓名的知情人士透露，百度已向 Apollo 投资数十亿元人民币，仍将自动驾驶视为优先事项。另一位因问题敏感而拒绝透露姓名的消息人士表示，比亚迪已“暂停”与百度在自动驾驶技术方面的合作，因为比亚迪认为自动驾驶技术在电动汽车大众市场上没有立竿见影的前景。>> 查看详情

4、讯飞星火大模型 V2.0 发布，今年 10 月将中英文全面对标 ChatGPT

在 8 月 15 日下午的科大讯飞发布会上，讯飞星火大模型 V2.0 正式发布，重点提升代码能力和多模态能力，并推出面向老师、学校、企业、开发者等更多元的应用落地产品。

根据科大讯飞官方路线图，讯飞星火大模型将在 10 月 24 日迎来又一次升级，通用模型将对标 ChatGPT，实现中文超越、英文相当。>> 查看详情

5、“侵权照片”竟是自己的，科普博主“Jeff 的星空之旅”称被视觉中国索赔 8 万元

8 月 15 日有科普博主“Jeff 的星空之旅”发布微博，声称“视觉中国打电话要求其支付 173 张照片侵权费 8 万余元”，该博主同时表示，这些照片实际上是他自己拍摄的，且并未与视觉中国进行过任何合作，因此要求“视觉中国对此提供合理解释”。>> 查看详情

6、手机进入大内存时代，realme 真我 GT5 官宣搭载 24GB 内存

realme 连续两日对真我 GT5 手机进行预热，新机确认提供 24GB 大内存版本。realme 中国区总裁徐起称：“真我 GT5 将带来真正的‘杀手锏’，让大内存极致释放。”据博主 @数码闲聊站 此前爆料，真我GT 5 预计配备 1.5K 高频调光直屏，无屏幕支架，搭载 5000 万像素 IMX890 主摄，提供 240W / 150W 双快充版本。>> 查看详情

7、一加李杰：一加 Ace 2 Pro 手机综合体验在同档位没有竞争对手

一加中国区总裁李杰近日称，一加会坚定选择“产品力优先”的产品理念，不会为了凑个“显得便宜的价格”，在用户看得见的看不见的地方“到处阉割”。

此外，他还表示“无论是硬件配置，还是软件调校，（一加 Ace 2 Pro）综合体验在这个档位没有竞争对手。”>> 查看详情

8、五菱星光轿车官图发布：全新设计语言，纯电 / 插混两种风格

五菱全新星光轿车于近日出现在了工信部申报名单中，提供纯电 / 插混两种动力形式，从尺寸来看预计为中型轿车。8 月 15 日，五菱星光的官方图片正式发布，为我们展示了这款车型的外观设计。

从图中可以看到，五菱星光采用了最新的设计语言，提供纯电及插混两种风格前脸，主要是格栅造型有区别，纯电版采用了封闭式设计。>> 查看详情

9、极氪任命前华为研发主管姜军出任副总裁，负责智能座舱相关业务

极氪智能科技日前公布人事任命，姜军出任极氪智能科技副总裁，负责智能座舱相关业务。姜军曾任华为研发主管、项目群总监、自动驾驶产品线核心团队负责人。>> 查看详情

10、每人可获赔 65 美元，苹果 5 亿美元“iPhone 电池门”和解赔偿即将在美国落地

根据 The Mercury News 报道，美国法院近期驳回了两位 iPhone 用户的上诉请求，意味着 5 亿美元“ 电池门 ”和解赔偿即将落地。

iPhone“电池门”事件指的是苹果通过系统更新让旧款 iPhone 降频，使得用户不得不将他们手中的老款 iPhone 换新。对此，还美其名曰减慢这些手机的速度是为了延长的使用寿命。

本次集体诉讼涉及 2017 年 12 月 21 日之前，运行 iOS 10.2.1 或 iOS 11.2 的 iPhone 6、6 Plus、6s、6s Plus、7 或者 7 Plus 的机主。苹果于 2020 年 10 月 6 日已终止索赔申请，根据统计数据，每位符合条件的用户可以获赔 65 美元。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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