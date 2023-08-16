漫改游戏经典之作，《蝙蝠侠：阿卡姆三部曲》Switch 版确认 10 月 13 日发售

IT之家 8 月 16 日消息，经典的漫改游戏《蝙蝠侠：阿卡姆三部曲》即将登陆任天堂 Switch 平台，官方宣布游戏将于 10 月 13 日发售。

《蝙蝠侠：阿卡姆三部曲》包括《阿卡姆疯人院》、《阿卡姆之城》、《阿卡姆骑士》三部经典作品。

据 IT之家此前报道，华纳兄弟官方已确认《蝙蝠侠 阿卡姆三部曲》Switch 卡带版只包含《阿卡姆疯人院》一部游戏，《阿卡姆之城》《阿卡姆骑士》需要联网下载，且需插卡游玩。

《阿卡姆疯人院》根据 Grant Morrison 同名漫画改编，堪称蝙蝠侠历代最黑暗的一作。阿卡姆疯人院里关的都是蝙蝠侠亲手逮捕的罪犯。某天，以小丑为首的病人们声称觉得“无聊”，所以劫持了医护人员，要求蝙蝠侠前去陪他们“ 游戏”。这场疯狂的迷藏中，占尽优势的是反派们，蝙蝠侠不仅要提防杀气腾腾的各个患者，同时他自己的精神状态也处于失常的边缘。

《蝙蝠侠：阿卡姆之城》是 2009 年动作游戏《蝙蝠侠：阿卡姆疯人院》的续作，剧情衔接阿卡姆疯人院一年后。

《蝙蝠侠：阿卡姆骑士》是由 Rocksteady 制作的一款动作冒险游戏，于 2015 年 6 月 23 日正式发售。游戏是《阿卡姆》系列的新作品，也是最终作品，本作剧情设定为阿卡姆之城的 9 个月之后，主要反派是稻草人，他将联合众多其他反派一起毁灭哥谭市，包括企鹅人、双面人、哈莉等。

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