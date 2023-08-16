迅雷公布 2023 年 Q2 财报：营收 1.04 亿美元，同比增长 33.3%

IT之家 8 月 16 日消息，日前，迅雷公布了截至 2023 年 6 月 30 日的第二季度未经审计的财务业绩，总营收为 1.04 亿美元（IT之家备注：当前约 7.59 亿元人民币），同比增长 33.3%，主要是会员、云计算、直播及其他互联网增值服务收入均迎来增长。

▲ 图源迅雷官网，下同

IT之家附财报主要内容：

总营收 1.04 亿美元（当前约 7.59 亿元人民币），同比增长 33.3%。

云计算收入为 3070 万美元（当前约 2.24 亿元人民币），同比增长 8.2%。

订阅（会员）收入为 2970 万美元（当前约 2.17 亿元人民币），同比增长 17.0%。

直播和其他互联网增值服务收入为 4390 万美元（当前约 3.2 亿元人民币），同比增长 79.1%。

毛利润为 4590 万美元（当前约 3.35 亿元人民币），同比增长 35.9%，毛利率为 44.0%，而 2022 年同期为 43.1%。

净利润为 500 万美元（当前约 3650 万元人民币），而 2022 年同期为 600 万美元（当前约 4380 万元人民币）。

基于非美国通用会计准则（Non-GAAP），本季度净利润为 840 万美元（当前约 6132 万元人民币），而 2022 年同期为 980 万美元（当前约 7154 万元人民币）。

每股美国存托股的稀释收益约为 0.08 美元（当前约 0.584 元人民币），而 2022 年同期为 0.09 美元（当前约 0.657 元人民币）。

收入成本为 5810 万美元（当前约 4.24 亿元人民币），占总收入的 55.7%，而 2022 年同期为 4430 万美元（当前约 3.23 亿元人民币），占总收入的 56.6%。

其中会员业务方面，2023 年 Q2 迅雷最新会员数量达到 472 万人，同比 2022 年 Q2 的 446 万人增加了 5.83%。平均每位会员营收 42.9 元，同比 2022 年 Q2 的 37.8 元，增长 5.1 元。迅雷表示，每位订户的均价较高，主要是由于选择高级会员的用户比例持续增加。

成本方面，迅雷本季度计入收入成本的带宽成本为 2890 万美元（当前约 2.11 亿元人民币），占总收入的 27.7%，而 2022 年同期为 2550 万美元（当前约 1.86 亿元人民币），占总收入的 32.6%。迅雷称，带宽成本的增加主要是由于对云计算服务的需求增加，剩余收入成本主要包括直播业务的收入分成成本、手续费支付和云计算硬件设备相关的成本。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。