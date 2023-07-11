苹果 iOS 版迅雷 2.0 上线：视觉风格升级、 云盘 / 传输列表优化

IT之家 7 月 11 日消息，手机迅雷 iOS 版现已迎来 2.0 大版本更新，官方给出了四项升级：

1. 新视觉：视觉风格全新升级，交互体验更轻便

2. 新首页：极简首页 + 自定义视图，首页内容你来定

3. 浏览器新增无痕模式，浏览不留痕，交互更流畅

4. 云盘 / 传输列表优化，文件管理更加便捷

此外，手机迅雷 8 已于上个月上线各大安卓应用市场。这是时隔两年后，手机迅雷的一次重大改版。

IT之家注意到，迅雷在 iOS 平台定位为云盘，专为 iPad 打造，需要 iOS / iPadOS 13 以上版本的设备才能使用。此外，迅雷还为用户提供了多种会员服务。

订阅价格：

白金会员连续包月产品为每月 15 元，

白金会员连续包季产品为每季 43 元，

白金会员连续包年产品为每年 168 元；

超级会员连续包月产品为每月 30 元，

超级会员连续包季产品为每季 88 元，

超级会员连续包年产品为每年 328 元

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