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微星新款泰坦 GP68 HX 游戏本开卖：i9-13950HX + RTX 4060，9699 元

2023/8/16 10:47:42 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 8 月 16 日消息，微星新款泰坦 GP68 HX 游戏本的 i9-13950HX + RTX 4060 新配置今日在京东开卖，首发 9699 元。

IT之家附微星新款泰坦 GP68 HX 介绍如下：

参数方面，这款笔记本采用 13代酷睿 i9-13950HX，拥有 24 核心 32 线程的霸气核心数量，显卡搭配主流 RTX 4060，整机双烤性能可达 195W。

该系列笔记本采用微星酷寒散热系统，双风扇 6 热管的规格，相比前代细节上进一步优化，CPU、GPU 还有共享导管技术，从而可以在不同工况下更好地平衡整机温度。

屏幕方面，泰坦 GP68 HX 标配了 16 英寸、2.5K 240Hz 广色域釉月屏，100% DCI-P3 色域。

键盘外设方面，泰坦 GP68 HX 采用了赛睿单键 RGB 背光键盘，可自定义的 RGB 灯效模式，搭配半透明设计的 WASD 游戏按键。

其他方面，这款笔记本配备了一块 90Whr 大容量电池，搭载高速 DDR5 内存 + PCI-E 4.0 高速固态，双 M.2 接口，其中一条支持 PCI-E 5.0 协议。

京东微星（MSI）泰坦 GP68HX 游戏本 i9-13950HX RTX4060 16G 5600MHz 内存 1TB 固态 9699 元直达链接

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关键词：微星泰坦笔记本

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