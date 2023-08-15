微星公布白色版 RTX 4060 万图师显卡

IT之家 8 月 15 日消息，微星在不久前推出了黑色版的 RTX 4060 Ventus 2X，售价 2499 元。现在，微星官网显示， RTX 4060 万图师显卡还有白色版本，预计将在不久后推出。

白色版万图师规格与黑色版相同，同样配备刀锋 6 代风扇、强化背板。其长度为 199mm，GPU 频率可达 2610 MHz。

IT之家整理 RTX 4060 显卡参数如下：

RTX 4060 采用了 3072 CUDA 核心，公版加速频率可达 2.46GHz，配备 8GB 128bit 显存。RTX 4060 桌面显卡的规格信息与移动端基本一致，功耗都是 115W，平均游戏功耗只有 110W，闲置功耗 7W，相比上代明显下降。

据英伟达官网放出的数据，RTX 4060 显卡在开启 RTX 40 系列显卡独有的帧生成技术后，性能是 RTX 3060 的 1.7 倍，关闭帧生成技术后性能是 RTX 3060 的 1.2 倍。

此外，微星的 RTX 4070 万图师显卡也将推出白色版。

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