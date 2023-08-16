由于编剧和演员罢工，科幻电影《创：战纪》续作无限期推迟

IT之家 8 月 16 日消息，由于美国演员工会 SAG-AFTRA 和美国编剧工会 WGA 持续罢工，科幻电影《创：战纪》续作《Tron: Ares（创：战神）》宣布无限期推迟。

影片导演 Joachim Rønning 在 Instagram 上发布了一份声明，表达了罢工对他的制作和同行项目造成的负面影响，他执导的《创：战神》自 2017 年以来一直在进行前期准备，原定于本周开始拍摄，但被无限期中止了，一百五十多人遭到解雇。

Joachim Rønning 还呼吁 SAG-AFTRA 和 WGA 尽早和 AMPTP（美国电影和电视制片商协会）进行谈判，从而让每个人在公平的条件下重返工作岗位。

根据影片介绍，《创：战神》由杰瑞德・莱托饰演阿瑞斯，这是一个计算机人工智能程序，踏上了从数字世界到人类世界的旅程。

具有讽刺意味的是，Rønning 同意大多数演员和作家的观点，即人工智能技术需要受到监管，这也是罢工想要实现的目标。他表示，“毫无疑问，人工智能技术对所有创意人员构成了威胁。”

IT之家查询获悉，《创：战纪》于 2010 年上映，影片续集《创：上升》在多方传闻中迟迟没有上映，因此《创：战神》算是第三部。

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