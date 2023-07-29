受罢工影响，索尼多部电影延期：包括《蜘蛛侠：超越宇宙》《GT 赛车》

IT之家 7 月 29 日消息，索尼影业宣布调整新片发行时间，原定 2024 年 3 月 29 日上映的《蜘蛛侠：超越蜘蛛侠宇宙》延期，档期未定；《超能敢死队 2》原定 12 月 20 日上映，延期至 2024 年 3 月 29 日；《猎人克莱文》从 10 月 6 日延期至 2024 年 8 月 30 日；《GT 赛车：极速狂飙》从 8 月 11 日延期至 8 月 25 日。

同时有两部新片定档，《绝地战警 4》将于 2024 年 6 月 14 日上映，《毒液 3》则为 2024 年 7 月 12 日。

IT之家从多方信息获取到，索尼电影大规模延期的原因是双重工会罢工、美国演员工会（SAG）与美国电视交易协会（AFTRA）之间冲突。

随着制作的关闭和演员的退出，更多的电影将会重新制定上映日期，如《沙丘 2》。

据了解，《蜘蛛侠：平行宇宙》于 2018 年 12 月 21 日在中国大陆上映，曾获得包括奥斯卡金像奖最佳动画长片在内的二十多项大奖。《蜘蛛侠：纵横宇宙》将讲述“小黑蛛”迈尔斯与蜘蛛格温跨越多重平行宇宙的冒险故事。

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