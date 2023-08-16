《漫威蜘蛛侠 2》游戏更多细节曝光：无障碍模式、画质性能双模式可选

IT之家 8 月 16 日消息，在今年六月举行的 2023 年夏日游戏节（Summer Game Fest）上，索尼互动娱乐（SIE）宣布游戏《漫威蜘蛛侠 2》将于 10 月 20 日在 PS5 平台发售，IT之家早前曾报道，该游戏已经在今年 6 月 16 日开启预购，普通版售价 568 港币（约 519 元人民币）。

业内知名游戏爆料人 The Snitch 日前曝光了《漫威蜘蛛侠 2》 的两种画面模式。

他确认游戏会在首发时搭载“画质模式”和“性能模式”两个模式，其中画质模式下游戏分辨率为 4K，帧数锁定 30 帧，并支持光线追踪及“额外的画面特效”；而性能模式则提供了 60 帧的流畅体验，分辨率为重构后的 4K，在该模式下不支持光线追踪及额外画面特效。

▲ 图源 The Snitch 发布的贴文

此前 PSN 商店的《漫威蜘蛛侠 2》相关页面还更新了游戏的“无障碍模式”辅助功能介绍，其中确认游戏将包括“减慢游戏速度的可选功能”，玩家可将游戏速度设置为“原始速度的 30%、50% 或 70%”，并且可以在游戏过程中随时切换回正常速度。

▲ 图源《漫威蜘蛛侠 2》PSN 商店相关页面

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