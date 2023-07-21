索尼公布《漫威蜘蛛侠 2》最新故事宣传片，首推限定版 PS5 主机

IT之家 7 月 21 日消息，在昨日举行的圣迭戈国际动漫展中，索尼为玩家带来了即将发售的 PS5 独占大作 《漫威蜘蛛侠 2》的最新故事宣传片，同时公布了漫威蜘蛛侠限定版 PS5 套装。

▲ 《漫威蜘蛛侠 2》宣传视频，视频源 IGN 中国

游戏的高级叙事总监 Jon Paquette 对这段宣传片进行了补充说明：“在故事的开头，两位蜘蛛侠彼得・帕克和迈尔斯・莫拉莱斯处于游戏中超英身份的顶端，但他们却都在为个人生活而挣扎。迈尔斯无法平衡学业和蜘蛛侠的工作，彼得则为梅姨的房产问题发愁。我们的英雄已经走到了人生的十字路口，不确定的未来伴随着艰难的决定在等着他们。”

▲ 图源《漫威蜘蛛侠 2》官方海报

▲ 图源《漫威蜘蛛侠 2》官方海报

而在动漫展中，游戏的限定 PS5 主机套装及配件也在发布会上被公开。这也是 PS5 自发售来首次推出限定主机，此前索尼仅推出过限定涂装的外壳或手柄。

▲ 图源索尼

这款限定 PS5 主机以红黑撞色作为基础设计，被毒液黑侵蚀的红色象征了本作中毒液占据的巨大戏份以及其与两位蜘蛛侠的复杂纠葛。

▲ 图源索尼

在此前 5 月的 PlayStationShowcase 上所展示的彼得新战衣同样在这该限定主机外壳设计中有所体现。这件新黑色战衣影响了彼得・帕克的个性，并赋予了他全新的超强共生能力。这一共生能力对彼得・帕克个性的影响也微妙地改变了他和迈尔斯、MJ 等人的关系。

▲ 图源索尼

除了会发售限定主机套装外，限定手柄及外壳（包括光驱版和数字版）也会进行单独贩售，这对于已经拥有 PS5 的玩家而言无疑是一个好消息。

IT之家经过查询得知，《漫威蜘蛛侠 2》将在 10 月 20 日发售，登陆 PS5 平台，定价方面，《漫威蜘蛛侠 2》价格如下：

标准版售价 70 美元（当前约 498 元人民币）

数字豪华版售价 80 美元（当前约 570 元人民币）

典藏版售价 230 美元（当前约 1638 元人民币）

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