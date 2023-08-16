《星球大战：亡命之徒》总监分析游戏设计细节，称“可为玩家带来最真实《星战》体验”

1、本作时间线在 《星球大战 2：帝国反击战》、《星球大战 3：绝地归来》之间。

2、开发团队和卢卡斯影业有着密切的合作关系，因此双方之间会定期就“故事和主题”进行交流，以此来保证可以为玩家们带来最真实的 《星球大战》体验。

3、游戏中的对话选项影响着玩家在整个游戏中的体验，类似电影剧情，例如玩家在一个派系中建立了良好的声誉，便会中获得一些“好处”，当然有可能只是“对方在假意给你好处”，不过同时，玩家在敌对派系的声誉便会“显著下降”，甚至还有可能被追杀。

4、当被问及有多少个结局时，总监未给予正面回应，只说会通过声誉系统来实现。