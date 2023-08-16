《星球大战：亡命之徒》总监分析游戏设计细节，称“可为玩家带来最真实《星战》体验”

IT之家 8 月 16 日消息，《星球大战：亡命之徒》叙事总监 Navid Khavari 近期接受了外媒 gameinformer 的采访，其中在有关本作故事方面上有更新一些情报，IT之家整理要点如下：
1、本作时间线在 《星球大战 2：帝国反击战》、《星球大战 3：绝地归来》之间。
2、开发团队和卢卡斯影业有着密切的合作关系，因此双方之间会定期就“故事和主题”进行交流，以此来保证可以为玩家们带来最真实的 《星球大战》体验。
3、游戏中的对话选项影响着玩家在整个游戏中的体验，类似电影剧情，例如玩家在一个派系中建立了良好的声誉，便会中获得一些“好处”，当然有可能只是“对方在假意给你好处”，不过同时，玩家在敌对派系的声誉便会“显著下降”，甚至还有可能被追杀。
4、当被问及有多少个结局时，总监未给予正面回应，只说会通过声誉系统来实现。
5、正如此前漫展上公布的情报一样，赫特人贾巴将出现在本作中。
此前根据国外科技媒体 Tech News Space 报道，育碧这款游戏 PC 版不会上架 Steam 和 Epic Games，会通过 Ubisoft Connect 独家发售，此前育碧官方表示《星球大战：亡命之徒》会登陆 PS5、Xbox Series S|X 游戏主机，以及 PC 平台。
《星球大战：亡命之徒》的游戏背景设定在《帝国反击战》和《绝地归来》之间，玩家将扮演一名刚刚崭露头角的恶棍“凯・维斯”，并与好搭档尼克斯一起，在凶险的宇宙中寻求自由，设法开启全新的生活。
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