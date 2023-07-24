育碧：明年初有款“神秘游戏大作”将发布，宣发工作即将展开

IT之家 7 月 24 日消息，据外媒 Gamespot 报道，在此前举行的育碧投资者大会中，育碧透露，明年第一季度（1 月至 3 月）将有一款神秘大作推出。

▲ 图源 育碧投资者大会播客信息

在提问环节中，有人咨询该“神秘大作”是否为《星球大战：亡命之徒》，公司高管表示“不要做任何猜想”，并声称“相关团队已经为这款游戏制定了强有力的营销计划，虽然距离明年年初还有 8 个月左右的时间，但该游戏宣发的准备工作已经开始，更多信息将在未来揭晓”。

许多玩家和媒体对该“神秘大作实际是什么”展开了猜测，他们普遍认为该“神秘大作”实际上是 《星球大战：亡命之徒》或《细胞分裂》，但具体内容还需要等待育碧届时揭晓。

IT之家同时发现，育碧此次发布的财报中还指出，本财年（截至明年 4 月）将推出多款游戏，除“神秘大作”外，育碧未来也将公布下列游戏的更多相关信息：

《阿凡达：潘多拉边境》

《不羁联盟》

《碧海黑帆》

《舞力全开 2024》

《刺客信条：幻景》

《波斯王子：失落的皇冠》

《飙酷车神：轰鸣盛典》

《全境封锁： 曙光》

《彩虹六号：移动版》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。