京东物流上半年营收 778 亿元同比增长 32.6%，增加 4 万名员工

IT之家 8 月 16 日消息，京东物流今日发布 2023 年上半年业绩报告。上半年，京东物流实现盈利，总收入 778 亿元，同比增长 32.6%。其中，外部客户收入 539 亿元，同比增长 57.7%，已连续 4 个季度占比约 7 成。

单从第二季度来看，京东物流经调整后净利润 8.3 亿元，同比增长 288%；营收 410 亿元，同比增长 31.2%。

财报显示，截至 6 月 30 日，京东物流已拥有超 43 万名员工，其中一线员工人数超 41 万名，上半年一线员工薪酬福利支出 260 亿元，同比增长 26.1%。IT之家查询获悉，京东物流 2022 年底的员工数为 39 万人，因此半年时间增加了 4 万名员工。

截至 2023 年 6 月 30 日，京东物流的仓储网络已几乎覆盖全国所有的县区，包括由京东物流运营的 1,600 多个仓库和由云仓生态平台上第三方业主经营的 2,000 多个云仓。仓储网络总管理面积超过 3,200 万平方米，包括云仓生态平台上云仓的管理面积。

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