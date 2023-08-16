美国付费有线电视和广播收视收听率首度跌破 50%，流媒体再创新高

IT之家 8 月 16 日消息，随着各路流媒体业务的冲击，传统付费有线电视业务如今已大不如从前，IT之家在今年 5 月报道，美国有线电视业付费电视用户数量跌至 1992 年以来的最低水平。

而根据分析公司尼尔森早前报告，付费有线电视和广播在美国观众中的总份额当下已经首次跌破 50%。有线电视收视率首次跌破 30%，为 29.6%，同比下降 12.5%。广播使用率降至 20%，同比下降 5.4%。

不过该分析公司表示，另一方面，流媒体服务如今占美国电视总使用量的 38.7%，创下该类别的历史新高。在过去一年中，流媒体的使用率猛增了 25.3%。

▲ 图源 分析公司尼尔森

有三个流媒体平台在今年 7 月份的电视使用量中占显著份额，YouTube 和 Netflix 是流媒体收视率上升的最大功臣，份额分别攀升至 9.2% 和 8.5%，Prime Video 的份额也创下了个人最佳纪录；收视率为 3.4%，与 6 月份相比增长了 5%。

SVB MoffettNathanson 分析师克雷格・莫菲特此前表示，付费电视业正遭受“贫困化循环”的影响，即美国有线电视收视率主要仰赖体育活动，而体育转播费用的上涨，导致电视频道营运成本价格上升，迫使分销商将此类成本转嫁到用户头上以弥补损失，但用户并不买账，转而使用流媒体平台，从而导致了付费有线电视和广播在观众中的总份额大幅下跌。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。