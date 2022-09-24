已达成协议，三星宣布其成为美国第一大有线电视运营商康卡斯特的 5G 设备供应商

IT之家 9 月 24 日消息，随着 5G 的不断发展，许多国家和地区的运营商都在积极进行 5G 网络推进工作。据 Businesskorea 今日报道，9 月 22 日，三星电子宣布其已经成为美国第一大有线电视运营商、第二大互联网服务供应商康卡斯特（Comcast）的 5G 通信设备供应商。

据悉，三星将向康卡斯特提供 5G RAN（Radio Access Network，无线电接入网） 解决方案，以增强康卡斯特用户的 5G 连接。三星表示，其 5G RAN 产品包括 CBRS 和 600MHz 射频单元、基带单元以及新开发的可以部署在康卡斯特空中电缆线路的 5G CBRS Strand Small Cell。通过使用这种轻量化的 Small Cell 产品，康卡斯特等有线电视运营商可以利用现有的 DOCSIS 基础设施，更经济的提供 5G 蜂窝连接，而无需建造或收购额外的蜂窝站点。

公开资料显示，康卡斯特公司拥有 2460 万有线电视用户，1440 万宽带网络用户及 560 万 IP 电话用户。作为美国第二大互联网服务供应商，康卡斯特公司仅次于美国 AT&T 公司。

据IT之家此前报道，今年 8 月初，三星被印度通信运营商 Bharti Airtel 选为 5G 通信设备供应商。Airtel 集团成立于 1995 年，是世界第四大和印度第二大运营商，在全球拥有约 4.9 亿用户。