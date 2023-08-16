浙江：推动新能源汽车下乡，三年内将在乡村至少建 90 万个充电桩

IT之家 8 月 16 日消息，浙江省新能源汽车下乡行动新闻发布会今日表示，为扩大新能源汽车消费，促进乡村全面振兴，到 2025 年，浙江全省将累计建成充电桩 230 万个以上、乡村不少于 90 万个，其中建成公共充电桩 12 万个、乡村不少于 2 万个，满足 400 万辆以上新能源汽车充电需求；新能源汽车年销量达到 100 万辆以上，建成新能源汽车维保服务网点超 500 家；全省车桩比降至 1.5:1。

浙江省政府副秘书长周向军表示。“我省充电基础设施主要集中在城市和高速沿线，乡村地区仅有 1.3 万个，占全省总量约 14%，相较农村人口 26.6% 的占比来看，数量明显不足。”

为补齐充电基础设施建设短板，浙江将优化充电设施布局，从城市逐步向城区边缘、县城和乡村延伸，如依托大型村镇、集中安置区、文化大礼堂、乡村旅游重点村镇等人流车流密集场所，建设充电设施；推进普通公路沿线、交通枢纽站场、高速公路出入口、服务站、驿站、加油站、停车点、养护道班等，布局建设充电基础设施，努力形成城市五分钟、城乡半小时充电圈。

同时，相关部门还将激发乡村消费潜力，引导企业推出以旧换新、购车赠送充电桩等配套活动。鼓励各地采用消费券等方式对购买新能源汽车进行补贴，对特殊人才、产业工匠等特定人群购车加大优惠补贴力度。

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