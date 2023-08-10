司机反映存安全隐患，浙江拟责令网约车平台取缔“一口价”“优惠价”

IT之家 8 月 10 日消息，据浙江省政府网站“浙江省民呼我为统一平台”8 月 9 日消息，针对网民关于“取消网约车‘一口价’订单”的建议，杭州市市场监督管理局答复称，拟于 8 月中旬召开价格政策告诫会，将责令网约车公司 (平台) 取缔“一口价”“优惠价”等价格。

这位网民 8 月 4 日在“浙江省民呼我为统一平台”留言称，我是一名开了七八年的网约车司机，接过一段时间的“一口价”订单，先不说它价格低、破坏市场运价体系，只说说它的交通安全隐患。“一口价”订单的安全隐患太严重了，“一口价”开一个小时是这个钱、开半小时也是这个钱，这会导致司机想方设法尽快到达目的地、结束订单，会导致超速超车、抢黄灯等各种行为，发生交通事故的概率大大提升，这也是我自己亲身体验过的。

杭州市市场监督管理局 8 月 9 日答复称，针对网约车推出的“一口价”“优惠价”等问题，我们市场监管部门将联合市交通局、税务局等部门，拟于 8 月中旬召开在杭网约车公司参加的价格政策告诫会。将责令网约车公司 (平台) 严格执行备案价，取缔“一口价”“优惠价”等价格。针对消费者的投诉，已将此情况向其进行了通报。

据IT之家了解，网约车“一口价”模式，是指乘客在输入起讫点后，系统给定该行程起讫点、路线确定的前提下，所见价格即为结算运营价格（区别于预估价模式）的出价模式。有报道指出，网约车出行平台“一口价”的订单，让很多网约车司机的收入“客观上减少了”。虽然“一口价”是网约车平台的自主经营方式，并不违法，经调查也非恶性低价竞争，但在多方面仍存在着争议。因为在订单无法增加的前提下，“一口价”降低了乘客出行成本的同时，客观上是造成网约车司机收入下降的一个原因。

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