东风实施乘用车新能源“跃迁行动”，宣称“将一体化管理‘东风’三大产品品牌”

IT之家 8 月 16 日消息，据东风汽车官方公众号发文表示，东风汽车集团有限公司今日实施东风乘用车新能源“跃迁行动”，将对自主乘用车新能源事业进行重大管理体制调整。

IT之家经过查询得知，东风汽车将以“集团一体化形式”，管理“东风”品牌下东风风神、东风 eπ、东风纳米三大产品系列品牌。东风汽车官方对此表示，“这是东风公司发布十四五‘东方风起’计划和科技创新‘跃迁行动’之后，加快实施‘转型升级三年行动’，顺应汽车行业新能源快速发展的重要布局”。

▲ 图源 东风汽车官方公众号

东风公司称，集团将成立东风乘用车销售有限公司和东风乘用车制造总部，一体化管理“东风”品牌下的东风风神、东风 eπ、东风纳米三大产品系列品牌的营销、制造工作。

▲ 图源 东风汽车官方公众号

东风公司还将令旗下三大产品系列品牌定位进一步明晰，“东风风神将加快从燃油车向节能车转型”，“东风 eπ 定位为面向主流市场的电动化品牌”，“东风纳米为面向小型细分市场的纯电品牌”。

东风公司表示，“东风风神、东风 eπ、东风纳米三大产品系列品牌将承接‘品质 智慧 和悦’ 和‘让汽车驱动梦想’的东风母品牌理念，同时保留差异化定位协同发展，共同做强做优做大“东风”品牌”。

东风公司宣称，当下东风在乘用车领域形成面向豪华电动越野市场的“猛士”品牌、面向高端新能源市场的“岚图”品牌，以及面向主流市场的“东风”品牌的全新品牌格局，可为客户“提供丰富完善的新能源系列产品”，形成一定规模效应和品牌合力。

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