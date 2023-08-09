乘联会发布 2023 年 7 月汽车零售销量排名：比亚迪各项均第一

IT之家 8 月 9 日消息，据乘联会官方公众号报道，乘联会日前发布 2023 年 7 月零售销量排名快报，其中显示，7 月份国内狭义乘用车市场零售销量达 177.5 万辆，同比下降 2.3%，环比下降 6.3%；1-7 月份累计销量 1,129.9 万辆，同比增长 1.9%。

▲ 图源 乘联会官方公众号

IT之家从乘联会发布的报告中得知，在国家层面扩大汽车消费政策的统领下，7 月份工信部、商务部的新能源车下乡、“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季等活动频频推出，各地频繁发放消费券，举办车展等促消活动，对当下提振业界消费信心起到较好的促进作用。

▲ 图源 乘联会官方公众号

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多个品牌也在 7 月陆续展开新一轮的价格战，使这个“淡季不淡”的 7 月的走进了车市繁荣期，乘联会认为，7 月零售量创出了年内月销量次新高，“成为近年来少有的 7 月强势行情”。

表格显示，比亚迪七月批发、零售销量均排行第一，在市场中具有一定地位，具体细分，一汽大众、特斯拉汽车等竞争力也相当突出，其中一汽大众在零售销量榜中排行第二，占比 8.6%，特斯拉汽车在零售销量榜中排行第二，占比 8.7%

▲ 图源 乘联会官方公众号

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