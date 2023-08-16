消息称 OPPO Find N3 Flip 手机 8 月 29 日发布，将在充电和影像方面进行升级

IT之家 8 月 16 日消息，根据数码博主 @熊猫很秃然 爆料，OPPO 准备在 8 月 29 日发布新款折叠屏手机 OPPO Find N3 Flip，下个月推出新款 OPPO Find N3。

据称，新机将会在充电和影像两个方面进行升级，新增一颗支持两倍光学变焦的人像镜头，同时支持最高 67W 的快速充电技术。

根据 @数码闲聊站 的说法，OPPO Find N3 Flip 将会采用 6.8 英寸 FHD+ 分辨率的京东方护眼直屏，峰值亮度 1200nit，搭载联发科天玑 9200 芯片，配备 12/16GB 内存，采用 4300mAh 电池。

他表示，该机将采用 50Mp 的 IMX890 主摄 + 48Mp IMX581 超广角镜头 + 32Mp IMX709 2X 长焦镜头。

值得一提的是，IT之家前几天发现 OPPO 有一款新机已经通过了国家 3C 质量认证，型号为 PHT110，支持 67W 快充，预计为 OPPO Find N3 Flip 折叠屏手机。

相关阅读：

《OPPO Find N3 Flip 竖折叠屏手机设计线稿曝光，配备哈苏三摄镜头》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。