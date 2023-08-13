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OPPO Find N3 Flip 竖折叠屏手机设计线稿曝光，配备哈苏三摄镜头

2023/8/13 10:03:46 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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感谢IT之家网友 软媒新友2064893 的线索投递！

IT之家 8 月 13 日消息，OPPO 即将推出竖折叠新机 Find N3 Flip，该机的设计线稿图也于昨晚在海外数码网站 pircebaba 得到曝光。

图片 2

据称，这张线稿图来源于“值得信赖的”爆料人士 Yogesh Brar。他表示，这款新机将是三星 Galaxy Z Flip 5 的竞争者，将“很快”进入全球市场。从图中可以得知，该机采用了不同于 Find N2 Flip 机型的后置摄像头布局，配备了三枚摄像头，并集中在圆框内部。同时，Find N2 Flip 的大尺寸外屏，在该机上也得到了延续。

具体配置方面，pricebaba 的汇总如下：

  • 6.8 英寸 LTPO AMOLED 显示屏，刷新率 120Hz

  • 3 英寸外屏

  • 基于安卓 13 的 ColorOS 14 操作系统

  • 5000 万像素主摄 + 800 万像素超广角 + 3200 万像素长焦

  • 3200 万像素自拍镜头

  • 67W 快充

IT之家注意到，今年 8 月 7 日 OPPO 有一款型号为 PHT110 的 5G 手机获得中国质量认证中心的 3C 认证。根据其充电器功率推算，这款通过认证的神秘新机有望就是 OPPO Find N3 Flip

图片 1

另据微博博主 @数码闲聊站 昨日发布的一款新机渲染图，并称“某些厂商折叠屏份额靠小折杀进了 TOP”，疑似同样为 OPPO Find N3 Flip 预热 —— 渲染图的设计和布局与上文提到的线稿图基本吻合。

售价方面，参考去年 12 月发布的 OPPO Find N2 Flip 机型，其提供 8GB+256GB、12GB+256GB、16GB+256GB 三种规格，售价分别为 5999 元、6399 元和 6999 元，预计 Find N3 Flip 的售价与其不会存在过大的差距。

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关键词：oppo手机OPPO Find N3 Flip

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