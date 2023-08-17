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CrossOver 23 正式发布：可在 Mac 上运行《暗黑破坏神 4》等 DX12 游戏

2023/8/17 7:31:00 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 17 日消息，CodeWeivers 公司于今年 6 月发布了 CrossOver 23 测试版，重点添加了对 DirectX 12 支持，从而在 Mac 上更好地模拟运行 Windows 游戏。

该公司今天发布新闻稿，表示正式发布 CrossOver 23 稳定版，在诸多新增功能中，最值得关注的改进在于添加了对 DirectX 12 的初步支持。

开发者在 CrossOver 23 中可以调用 DirectX 12，在模拟游戏的过程中同时调用所有 GPU 核心，从而实现更优秀的渲染效果。

IT之家查询官方新闻稿，发现仅适配了《暗黑破坏神 2 Resurrected》、《暗黑破坏神 4》等极少数 DirectX 12 游戏。

CodeWeivers 团队表示后续将会继续改进，添加更多 DirectX 12 游戏的支持。

除了 DirectX 12 支持外，CrossOver 23 还实现了几何着色器和变换反馈支持，这解决了一些游戏缺少图形或游戏中黑屏的问题。

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关键词：CrossOver

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