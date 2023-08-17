谷歌助手计划终止对 Wear OS 2 的支持，具体时间未知

IT之家 8 月 17 日消息，据外媒 9to5Google 报道，谷歌将很快终止对运行 Wear OS 2 的智能手表上谷歌助手的支持，并建议升级到运行 Wear OS 3 或更高版本的设备。

▲ 图源谷歌官网，下同

该媒体在 Wear OS 2 配套应用程序中发现一串字符，证实了这一说法。其中写道：“这款手表对谷歌助手的支持即将结束。请升级到支持谷歌助手并运行 Wear OS 3 或更高版本的新手表。”但是，目前没有关于何时结束支持的具体日期，并且不清楚何时弃用该产品。

在 Wear OS 2（以及之前的 Android Wear）上，谷歌助手由 Play Store 提供支持并更新，其运行方式类似于 Android 手机和平板电脑。而搭载 Wear OS 3 的智能手表已被移至 OEM 端的应用程序，从而允许将应用程序添加到智能手表本身，支持语音命令。

据IT之家此前拔掉，Wear OS 3 平台是谷歌与三星合作开发的，首批搭载于三星 Galaxy Watch 4 和 Watch 4 Classic 手表上。Wear OS 3 带来了许多外观和功能上的变化，包括新的 YouTube 应用、更新的 Google Map、消息、第三方 Tiles 支持以及更广泛的 Google Pay 用途等。

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