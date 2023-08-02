谷歌语音助手转型：开发 AI 新版，部分员工被裁

北京时间 8 月 2 日晚间消息，据报道，谷歌日前对“谷歌助手”的团队进行了调整，少数员工被裁。谷歌计划对“谷歌助手”进行一次大规模调整，将会引入其生成式 AI 和大语言模型的最新成果。

谷歌此次调整表明语音助手市场的发展并未达到外界之前的预期。

今年初，另外一家研发语音助手的亚马逊公司对其 Alexa 部门进行了裁员。去年，亚马逊基于语音助手的智能音箱部门出现了大规模亏损，和 Alexa 部门的高昂成本不无关系。

面对 Alexa 当年风靡一时，微软也推出了一个名为“Cortana”的语音助手，但是并没有掀起什么波澜。

谷歌助手最早在 2016 年推出，也是谷歌针对亚马逊 Alexa 进行的一次战略回应。发布之时，谷歌助手也引发了舆论关注和消费者欢迎，用户可以在谷歌推出的“Home”系列智能音箱和“Allo”软件中使用谷歌助手，提出各种问题。

但是谷歌上述两个应用“谷歌助手”的产品最终都遭遇失败，于 2019 年停止后续开发。根据一家权威科技媒体爆料，去年，谷歌削减了谷歌助手的一些研发项目，涉及到在联网汽车和第三方硬件设备上使用谷歌助手进行搜索。

据报道，周一，谷歌向内部员工发送了邮件，显示未来的谷歌助手将采用 ChatGPT 和 Bard（谷歌自研的聊天机器人和撰稿工具）背后的生成式 AI 新技术。

这一调整将会影响到谷歌助手未来服务消费者的方式，以及第三方开发者和该工具的合作生态。

新版谷歌助手的研发工作已经启动，谷歌首先将会开发移动版产品。受此影响，谷歌助手的员工进行了重组，大约几十名员工被解雇。

据报道，谷歌助手项目一共有数千名工作人员，因此这一次的裁员比例并不高。

谷歌副总裁 Peeyush Ranjan 和产品总监 Duke Dukellis 在内部邮件中表示，谷歌未来仍然会继续开发谷歌助手产品，也坚信它未来有良好的前景。

和谷歌一样，亚马逊并未放弃 Alexa，目前正在开发基于生成式 AI 技术的新版 Alexa。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。