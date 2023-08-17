【IT之家开箱】华为 MateBook 系列笔记本图赏：新品全面升级 32G 大内存！

8 月初，华为开启了“开学焕新季”活动，同时，为了满足大学生们的更高的性能诉求，华为 MateBook 中高端及旗舰系列新品全面升级 32G 大内存，目前已正式开售。

此前IT之家也曾为大家带来过华为 MatePad 的系列图赏，现在借此机会，也为大家分享热乎的华为 MateBook 系列笔记本图赏。

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华为 MateBook 14s 系列机身重量只有 1.43kg，独特的云杉绿配色气质清新，全金属机身质感细腻，也非常适合大学生的个性审美。

华为 MateBook 14s

华为 MateBook 14s 屏幕分辨率为 2.5K，屏占比达 90%，3:2 生产力屏幕比例，100% sRGB 色域，AE<1 的高色准，支持 10.7 亿色显示，最高支持 120Hz 刷新率。

在性能方面，华为 MateBook 14s 全系都获得了英特尔Evo认证，最高搭载 13代酷睿 i9 处理器，还有 32GB 大内存可选；支持全新升级的 Super Turbo 技术，打开及处理文件速度明显提升。

华为 MateBook 14s

华为 MateBook 14s 最吸引人的点在于其强大的智慧能力，只需要点击右下角的控制中心，进入超级终端界面，手机、平板等不同设备便可以与华为 MateBook 14s 一拉即合，轻松实现不同设备的连接与协同。

华为 MateBook 14s 与手机连接后，可以调用手机的通话能力，而手机则可以共享电脑的键盘、鼠标等能力，操作效率得到明显提升。与平板连接后，华为平板变身成为华为 MateBook 14s 的专属手绘板或扩展屏，多一块屏幕，查资料时更加得心应手。

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更加极致的产品是华为 MateBook X Pro，性能上，全系获英特尔Evo认证，搭载酷睿 i7-1360P，至高可选 32GB 大内存和 2TB 的固态硬盘。MateBook X Pro 最吸引人的点当属其高颜值的外观，精致的设计和绒毛漆的材质，观感、触感均出色。

如果你对笔记本的性能要求没有那么极致，那你也可以看看华为 MateBook 14 这款产品，华为 MateBook 14 是 5500 元价位少有的配备 2k 触控屏的机型。和华为 MateBook 14s 一样，MateBook 14 也有 32GB 大内存版可选。

华为 MateBook 14 搭载了一块 2K 屏分辨率的触控屏，3:2 生产力比例，100% sRGB 色域。重量约为 1.49kg，厚度约为 15.9mm，非常轻巧，配置上，至高支持第 13 代英特尔酷睿 i7-1360P 处理器，内置双风扇 + 双热管散热。

对屏幕有独特要求的同学，可以关注华为 MateBook 16s ，MateBook 16s 拥有一块 2.5K 分辨率的高素质屏幕，且经过了德国莱茵专业级色准认证。性能上，MateBook 16s 采用第 13代英特尔 ® 酷睿™标压处理器，在高能模式下支持 60W TDP 满血释放，屏幕出色，性能也更加给力。

对于预算不多的用户，还有全新的华为 MateBook D 14 可选，搭载了 13代酷睿处理器，首发超材料天线，标配 16GB 内存和 512GB，搭载护眼全面屏。

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