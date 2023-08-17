华为智慧屏 V55i 推送系统更新，新增远程协助和双向语音等功能

IT之家 8 月 17 日消息，华为今日向智慧屏 V55i 推送了系统更新，版本号为 2.0.0.622 (C00E505R1P504)，此次更新包大小为 1.98 GB。

此次更新在智慧生活、招一招、畅连、投屏以及儿童模式等方面进行了更新，新增了远程协助和双向语音等功能，IT之家汇总更新详情：

智慧生活

新增支持远程协助功能，可通过手机智慧生活 App 远程协助家人使用智慧屏

新增支持双向语音功能，远程看家时可与家人自由交流

新增通过手机智慧生活 App 远程操控智慧屏亮屏和熄屏功能

手机智慧生活 App 新增全局播控条；内容点播新增华为视频和运动健康观看历史，也可在右上角搜索框搜索想看的内容

新增儿童模式锁功能，开启后智慧屏将无法退出儿童模式（打开方式：手机智慧生活 App> 智慧屏卡片 > 儿童模式 > 儿童模式锁）

招一招

用华为手机对着智慧屏招一招，随即弹出快捷功能卡片，如在桌面，招一招寻找热门影片；观看华为视频时，招一招快进后退；健身后，招一招分享健身成果；在畅连界面，招一招快速新建联系人或拨打畅连

畅连

新增通话记录卡片

畅连设置中新增远程看家设置入口

优化部分场景的操作提示

投屏

增强投屏能力

儿童模式

优化儿童模式时间管理功能，观看时间既可以设置单次时长，也可以按日设置

华为视频应用儿童频道支持一键切换儿童模式

体感游戏

优化体感游戏时延

显示

优化部分界面和图标的显示效果

以下附华为智慧屏 V55i 参数信息：

华为智慧屏 V55i 于 2020 年 4 月发布，搭载自动升降设计的微光摄像头，支持 1080P 高清视频通话。华为智慧屏 V55i 实现了家用大屏的多方视频通话功能，支持 4 方免费通话，同时支持 AI 健身、AI KIDS 等功能。华为智慧屏 V55i 支持一碰投屏、双路镜像投屏、智慧控屏等功能，加强了大屏与小屏之间的交互。

面板参数方面，华为智慧屏 V55i 支持 120% BT. 709 广色域，55 英寸 3840×2160 分辨率，支持 HDR，90% DCI-P3 色域，支持 MEMC 运动补偿。华为智慧屏 V55i 搭载自研鸿鹄 818 芯片，双核 A73 + 双核 A53，四核 G51 GPU。设计方面，华为智慧屏 V55i 采用了三边无框设计，96.2% 屏占比，6.9mm 厚。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。