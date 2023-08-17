布加迪 W16 Mistral 金色特别版跑车官图发布，售价超 500 万欧元

IT之家 8 月 17 日消息，日前，布加迪官方发布了一组 W16 Mistral 金色特别版的图片，展示了这款超跑的外观设计，该车将在 8 月 18 日正式亮相。

▲ 图源布加迪官方，下同

布加迪 W16 Mistral 金色特别版车身采用大面积金色涂装，车头格栅处黑色部分则采用碳纤维材质。车身整体造型与标准版车型基本一致，采用布加迪标志性前脸设计，两侧大灯各配备四条幅样式 LED 灯带。

这款特别版车型同样采用了敞篷设计，车身侧面流线搭配定制配色勾勒出金色肌肉线条，布加迪标志性 logo 也被印在挡风玻璃一侧。此外，该车大尺寸配备银色轮毂，搭配黑色制动卡钳，让这款特别版超跑看起来更加运动。

动力方面，该车搭载了 8.0 升 W16 四涡轮增压发动机，最大功率 1600 马力，峰值扭矩 1600 牛・米，搭配 7 挡双离合变速箱以及四轮驱动系统，官方宣称“0-100 公里 / 小时加速时间小于 2.5 秒，最高车速可达到 420 公里 / 小时以上”。

目前，布加迪 W16 Mistral 金色特别版的售价还未公布。作为参考，布加迪 W16 Mistral 标准版的起售价为 500 万欧元（IT之家备注：当前约 3985 万元人民币）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。