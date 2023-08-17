OBS Studio 30.0 公测版发布：引入“安全模式”、支持英特尔 QSV

IT之家 8 月 17 日消息，OBS Studio 30.0 公测版今天发布，最大的亮点在于在 Linux 平台上添加对 Intel QSV (Quick Sync Video) 的支持，此外还为 DeckLink 输出提供 HDR 播放支持。

OBS Studio 30.0 公测版还改进了 GUI，重新设计了状态栏，帮助用户更有组织和结构化地管理内容，并引入了更具代表性和可识别性的图标。

OBS Studio 30.0 公测版还引入了全新的“安全模式”，启用之后可以在没有第三方插件、脚本和 websockets 的情况下运行。

新版本检测到不正确关机时，将提示用户“安全模式”，用于故障排除，但也可以从“帮助”菜单手动激活。

在其他值得注意的变化中，即将发布的 OBS Studio 版本将默认按名称对音频 / 视频编码器下拉列表进行排序，增加了使用拖放来排列过滤器的功能，在可能的情况下启用 GPU 缩放“重新缩放输出”，并增加了 Studio 模式下场景变化的日志记录。

IT之家在此附上公测版链接，有需求的用户可以点击下载体验。

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