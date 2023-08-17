《命运 2》游戏迎来完整普通话配音，8 月 23 日上线

IT之家 8 月 17 日消息，游戏开发商 Bungie 宣布将为多人射击游戏《命运 2》增加完整普通话配音，根据《命运 2》官网显示，自 2023 年 8 月 23 日开始，《命运 2》的 DLC 扩展（暗影要塞、凌光之刻、邪姬魅影、光陨之秋）中推出的所有内容，以及实时赛季与核心游戏模式，例如熔炉竞技场、智谋与打击模式，都将增加完整普通话配音。

IT之家转录官网的详细介绍如下：

问 1：普通话配音将于何时上线《命运 2》？

答：自 2023 年 8 月 23 日开始，DLC 扩展（暗影要塞，凌光之刻，邪姬魅影，光陨之秋） 中推出的所有内容，以及实时赛季与核心游戏模式，例如熔炉竞技场、智谋与打击模式，將有完整普通话配音。

问 2：届时 DLC 扩展中的剧情都会是普通话配音吗？

答：是，扩展中的所有内容皆支持普通话配音。

问 3：我是否需要购买这些 DLC 扩展才能使用普通话配音？

答：是，相关的剧情部分需要购买相应的 DLC 扩展。实时赛季内容、熔炉竞技场、智谋与打击模式即使未拥有任何扩展也可实现全普通话配音。

问 4：我是中文 Windows 系统，当我下载这些 DLC 扩展后，游戏是否会自动变成普通话配音？

答：在 PC 上，您需要将 Steam 语言设置为简体中文。设置后在游戏中便是普通话配音。

问 5：如果不会自动变更为普通话配音，我该如何设置成普通话配音？

答：如上述，在 PC 上需要将 Steam 语言设置为简体中文。在主机上，必须在系统设置中将语言选为简体中文。

问 6：我是否能在普通话配音上线之后设置回英语配音＋中文字幕的形式？

答：普通话配音设置与字幕设置同步，因此如果您使用简体中文字幕便会得到普通话配音。没有选项可以将配音切换成与字幕不同的语言。

▲ 图源《命运 2》官方截图

据悉，《命运 2》是一款由 Bungie 制作，Activision 发行的游戏，于 2017 年 10 月 24 日上市，该作为《命运》的正统续作，支持简体中文。游戏的剧情讲述的是卡巴尔猩红军团指挥官尊主盖欧的指挥下，侵略部队发动了猛攻，人类寡不敌众失去了最后的避难所。盖欧剥夺了城市守护者们的力量，迫使他们踏上了逃亡之路。

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