《星之海》开发商：设下与游戏前作的伏笔有助于增强玩家粘性

《星之海》是 Sabotage Studio 开发和发行的一款角色扮演游戏，IT之家昨日曾报道，这款游戏目前已经宣布通过全平台认证，官方还将发布时间往前拨了一天，计划在 8 月 29 日发行。

日前，Sabotage Studio 接受了媒体 Game Informer 的采访，其中创作总监 Thierry Boulanger 透露，游戏《星之海》早在《信使》开发结束前就在考虑了。

而至于在两作关联方面上，创作总监 Thierry Boulanger 表示：“正如此前提到过的，《星之海》与《信使》这两款游戏之间有着某种联系，设下与游戏前作的伏笔有助于增强玩家粘性，玩家在《星之海》中所到访的岛屿之一就是直接来自《信使》当中，而‘其中关联到底有多深，还有哪些秘密，这些都等待着玩家在游戏中去发掘’。”

据悉，《星之海》是 Sabotage Studio 所打造的一款复古风 RPG 游戏，玩家将扮演双至日之子，集日月之力施展星蚀魔法来对抗邪恶血肉术士手下的恐怖怪物。

▲ 《星之海》官方发布的游戏预告

IT之家经过查询得知，《星之海》前作《信使》是一款横版动作游戏，玩家将扮演一位身负使命的年轻忍者，他被选为信使，要将卷轴带到目的地，为此，年轻的忍者要在这个被诅咒的世界中穿行，与包围村庄的恶魔军队交战，勉力达成信使的使命。

▲ 图源《星之海》官方海报

《星之海》将登陆 PC、PS5、PS4、Xbox Series X|S、 Xbox One 以及 Switch 平台，游戏支持中文，首发进入 XGP 和 PS+2 档游戏目录。

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