潜行策略游戏《影子诡局：被诅咒的海盗》媒体解禁：均分 85，IGN 称为“巅峰之作”

IT之家 8 月 17 日消息，《赏金奇兵 3》、《影子战术：将军之刃》开发商 Mimimi Games 全新潜行策略游戏《影子诡局：被诅咒的海盗》全球媒体评测现已解禁。

据悉，游戏目前在 M 站上 PC 版均分 85（由 24 家媒体给出），其中 IGN 和 Gamespot 均打出了 9 分，本作将于 8 月 18 日登录 PC、PS5、Xbox Series X|S 平台。

▲ 《影子诡局：被诅咒的海盗》官方海报

▲ 《影子诡局：被诅咒的海盗》M 站评分

IT之家转录评语如下：

IGN：《影子诡局：被诅咒的海盗》可以说是潜行策略类型游戏的巅峰之作，工作室显然已经掌握了如何运用自己的技术来在这一领域上进行突破。本作的任务构架分布在众多有趣的关卡中，其中也不乏丰富的细节、角色优秀的演出以及令人印象深刻的幽默表达手法。多样化的破关方法加上完美融入这个世界的保存 / 重新加载方式让这部作品的素质更上一层楼，不过遗憾的是敌人 Al 有些不尽如人意。

▲ 《影子诡局：被诅咒的海盗》IGN 评分

GameSpot：本作优秀的关卡设计需要玩家精心策划去攻略，各船员都有着属于自己的独特个性和能力，富有创意的场景以及经常能让人会心一笑的角色设计都相当讨喜。加上游戏有趣的剧本很容易让玩家产生向前推进故事的动力，不过游戏的缺点是“想了解一个角色技能的话需要先将其救活”。

▲ 《影子诡局：被诅咒的海盗》GameSpot 评分

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