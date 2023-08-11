潜行策略游戏《影子诡局：被诅咒的海盗》Demo 上线 Steam，8 月 18 日发售

IT之家 8 月 11 日消息，潜行策略游戏《影子诡局：被诅咒的海盗》Demo 上线 Steam，游戏将于 8 月 18 日发售，分为两个版本，点此进入商店。

船员特别版包含：

艺术设定集与策略指南是一本仅有英文版的综合指南，包括早期概念、引人入胜的艺术作品，以及详尽的攻略

IT之家注：以上所有物品都可单独购买，仅适用于 PC（Steam、Epic Games Store、GOG）。原声游戏音轨 / 艺术设定集与策略指南的价格分别为 49.5 元与 24.75 元。

游戏简介：

《影子诡局：被诅咒的海盗》是一款全新的潜行策略游戏，背景设定在海盗黄金时代的平行历史中。迷魂诅咒困扰着名为“失落的加勒比海”的神秘岛链，该岛链处于可怕的裁判军的控制之下。他们鄙视一切超自然的东西，并用噬魂之火猎杀像你这样被诅咒的海盗！

与被诅咒的海盗 Afia 一起踏上旅程，寻找传说中的黑珍珠来复活你手下被诅咒的船员。你手下八名船员中的每一位都是可玩的角色，具有独一无二的性格和独一无二的超自然力量。用 Gaëlle 的魔法火炮将朋友或敌人发射出去，用 Mr. Mercury 的魂锚打开魔法传送门，或者迅速穿越时空用 Afia 的神剑在转瞬之间发动潜行攻击。

努力完成史诗般的抢劫，打捞具有非凡力量的神秘宝藏，以对抗裁判军。渗透到敌方要塞中。潜入敌后。巧妙组合船员的魔法技能，运用经过缜密考量的战术消灭各种各样的敌人。当你的计划完美实施时，你会感觉自己像个优秀的策划者！

加入拥有鲜活灵魂的幽灵船 The Red Marley。在甲板上计划你的下一次冒险，或者只是与船员出去闲逛，让他们尽情享受不死生活。了解失落的加勒比海的这些传说中被诅咒的海盗。通过各个角色任务了解他们的背景故事，了解他们是谁以及导致他们走上被诅咒的旅程的原因。

登上失落的加勒比海中各座充满异国情调的岛屿。从充满被诅咒的灵魂魔法的地方，到热带海滩和热闹的海盗城镇：每座岛屿都是个手工打造的独特沙盒，里面有众多冒险在等着你。

在开始执行每项任务之前，自由选择你的船员。利用他们独特的能力，找到对抗裁判军的新策略。规划自己进出每座岛屿的路径，采用隐秘潜行或更正面针对的游戏风格，充分利用环境为自己建立优势。这是供你进行各种尝试的游乐场！

你可以使用幽灵船强大的时间操纵魔法。暂停时间来考虑你的策略选择，或排列好多个角色动作的先后顺序。记住每个逝去的瞬间，以便在出了岔子的情况下立即返回。在游玩时，审时度势地改变方法和战术，为游戏中的每个时刻找到独特的解决方案！