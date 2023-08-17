国际首套，我国 300MW 先进压缩空气储能系统膨胀机完成集成测试

IT之家 8 月 17 日消息，中储国能官宣，近日，我国压缩空气储能系统研发方面取得重大突破，由中国科学院工程热物理研究所和中储国能公司联合自主研发的国际首套 300MW 级先进压缩空气储能系统膨胀机完成集成测试，顺利下线。

▲ 图源中储国能视频号

据介绍，储能技术是能源革命的关键支撑技术和国家战略性新兴产业。压缩空气储能具有规模大、成本低、效率高、环境友好等优点，是最具发展潜力的大规模储能技术之一。

膨胀机是压缩空气储能系统的核心部件，具有负荷高、流量大、流动传热复杂、高效宽工况运行要求高等技术难点。经过多年的不懈努力，研发团队先后攻克了全三维设计、复杂轴系结构、动态调节与控制等关键技术，研制出完全自主知识产权的国际首台 300MW 级先进压缩空气储能系统多级高负荷膨胀机。

中储国能表示，2023 年 8 月 1 日，中国科学院工程热物理研究所和中储国能公司完成了 300MW 压缩空气膨胀机的集成测试，各项测试结果均达到或超过设计指标，具有集成度高、效率高、启停快、寿命长、易维护等优点。该 300MW 压缩空气膨胀机的成功研制，是我国压缩空气储能领域的重要里程碑，推动了我国先进压缩空气储能技术迈向新的台阶。

据IT之家此前报道，中国科学院工程热物理研究所从 2004 年起在国内最早开展压缩空气储能技术的研究，经过 19 年的努力，在研发成功国际首座 1.5MW 级、10MW 级先进压缩空气储能国家示范项目的基础上，突破了 100MW 级先进压缩空气储能关键技术，建成了世界首座 100MW 先进压缩空气储能国家示范系统，并于 2022 年 9 月 30 日成功并网发电，树立了行业新的里程碑。

时隔不到一年，我国的 300MW 先进压缩空气储能系统膨胀机就顺利下线，相比 100MW 先进压缩空气储能系统，300MW 系统规模将提高 3 倍，单位成本降低 20-30%，效率提高 3-5%。此次 300MW 先进压缩空气储能系统膨胀机完成集成测试并顺利下线，标志着国际首套 300MW 先进压缩空气储能国家示范项目取得重大进展。

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