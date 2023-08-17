起亚 EV5 电动 SUV 将于 8 月 25 日成都车展开启预售，此前已完成工信部申报

IT之家 8 月 17 日消息，在日前公布的工信部第 374 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中，起亚 EV5 电动 SUV 在列，将在 8 月 25 日开幕的成都车展上亮相并开启预售。

▲ 起亚 EV5 申报图

此前公布的申报信息显示，起亚 EV5 量产版基本延续了概念版车型的相关设计，新车长宽高分别为 4615mm*1875mm*1715mm，轴距为 2750mm，新车内饰及配置，目前官方并未公布详细信息。

动力方面，起亚 EV5 量产车型将采用单电机前驱布局，电机最大输出功率 160kW，峰值扭矩 310N・m，新车配备磷酸铁锂电池组。

▲ 起亚 EV5 申报图

今年年初，起亚 EV5 概念版车型已经在起亚中国新能源战略发布会上亮相，前后灯光均采用贯穿式设计，机身线条比较硬朗，整体具有不错的辨识度。从申报图上看，量产车型与概念车型外观差别不大。

▲ 起亚 EV6 官图

此外，起亚在中国市场的首款纯电轿跑 EV6 也将于成都车展正式上市，支持 800V 快充，官方宣称“充电 10% 至 80%，只需 18 分钟”。该车基于 E-GMP 平台打造，搭载 L2 + 驾驶辅助，0-100km/h3.5 秒，提供室内外 V2L 放电功能。

目前，起亚 EV5/ EV6 两款车型的国内售价均未公布，感兴趣的朋友后续可以关注一下。

IT之家附起亚 EV5 官图：

▲ 起亚 EV5 官图，下同

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。