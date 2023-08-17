消息称 R 星游戏《荒野大镖客：救赎》PS 平台 4K / 30 帧、Switch 平台 1080p / 30 帧

IT之家 8 月 17 日消息，R 星今日正式发售了 PS4 / Switch 版《荒野大镖客：救赎》，IT之家早前曾报道，该游戏支持官方中文，数字版游戏本体大小约为 11.5GB，美区定价 49.99 美元（注：当前约 362 元人民币）。

根据知名 R 星游戏爆料人 Tez2 的测试后得知，本作在 PS5 上（PS4 兼容模式）仅能在 1080p / 30 帧、4K / 30 帧下运行。

▲ 图源 Tez2 在 X 平台发布的贴文

据悉，游戏在显示上还提供了一些新选项，其中包括：抗锯齿 （Fidelity FX Super Resolution 2 或 FXAA）、动态模糊以及字幕 / 目标 / 文本的比例大小。

▲ 图源 Tez2 在 X 平台发布的贴文

此外，经外媒 ElAnalistaDeBits 的测试后可以看到游戏在任天堂 Switch 上的表现，主机模式下可稳定 1080p / 30 帧，掌机模式下则为 720p / 30 帧。

▲ 图源 ElAnalistaDeBits 发布的对比视频

▲ 图源 ElAnalistaDeBits 发布的对比视频

外媒表示，虽然 PS4 版《荒野大镖客：救赎》只能达到 1080p / 30 帧（PS4 Pro 4K / 30 帧），但和 Switch 版游戏比，依然拥有更好的阴影、纹理的各向异性过滤以及抗锯齿。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。