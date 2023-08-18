ChatMini“大语言模型”音箱悄然上架电商平台，通篇没有“ChatGPT”

IT之家 8 月 17 日消息，当下“大语言模型”正处于风口位置，各厂商都想方设法让自己的产品搭上“AI”来脱颖而出。IT之家在 8 月 11 日曾报道，一款据称是“全球首款内置 ChatGPT 的智能音箱 Vifa ChatMini”宣称将在今天发布，日前这款音箱已经在电商平台悄然上架，但其中并没有任何“ChatGPT”信息。

看到这里，可能会有小伙伴们发问了，“ChatGPT”根本没入华，根本无法在国内开展业务，该厂商面向国内发布的产品又怎么会勾搭上“ChatGPT”呢？

截至发稿，官方并未对此做出任何解释，而在官方前几天的预热海报与其公众账号中，明确出现了：

新品音响 VIFA 发布会将于 8 月 17 日 20：00 全球直播进行，全球首款搭载 Chat GPT 的音箱问世，届时唯品会、VIFA 官方旗舰店、吕晓彤以及陆总直播间将会联合发起直播。

▲ 图源 智度科技股份有限公司官方公众号

官方宣称该音箱支持“ChatGPT”和文心一言，不过这样一款搭载“海外知名 AI 工具”的音箱，IT之家并没有查到该音箱在海外平台直播的证据。

从 VIFA 官网中，IT之家发现其中存在一款名为“Mini”的智能音箱，官方售价为 699 元，VIFA 的这款 ChatMini 音箱正是该“Mini”音箱的改款，当下这款 ChatMini 音箱已经在电商平台上架，售价为 1599 元。

▲ 图源 VIFA 官网 Mini 音箱的相关页面

▲ 图源 ChatMini 音箱电商平台相关页面

在相关商品页面中，赫然写着“双 AI 更智能”字样（ChatGPT 并没有入华，所以商品在这里恐怕“描述不实”），而在音箱其他描述中，均没有出现相关“ChatGPT”内容，官方仅笼统地将其称为“大语言模型”音箱。

根据官方页面显示，这款音箱重 0.45kg，搭载 40mm 全频单元和 46x65mmx2 无源辐射器，需要关注相关公众号才能进行 AI 服务激活，但官方同样没提示“具体能激活什么样的 AI 服务”。

▲ 图源 ChatMini 音箱电商平台相关页面

▲ 图源 ChatMini 音箱电商平台相关页面

此外，官方还表示，购买该音箱还额外赠送“专属 NFT 数字藏品”，这些数字产品据称具有“艺术性 + 稀缺性 + 权益性”，不过与 htc 等“元宇宙”公司提供的“与知名艺术家合作”的 NFT 藏品不同，VIFA 为购买音箱用户赠送的 NFT 藏品图案赫然是音箱本身，可谓是送了个“广告画”给用户，而且这广告画还是“虚拟”的。

▲ 图源 ChatMini 音箱电商平台相关页面

IT之家的小伙伴们对于此类“大模型”音箱怎么看呢？

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