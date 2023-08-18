2.99 万元新低价，吉利几何熊猫 mini 纯电小车推出“亚运熊”版

IT之家 8 月 18 日消息，吉利几何汽车今日宣布，在杭州亚运会到来之际，为熊猫 mini 纯电小车推出一款“亚运熊”版，售价 2.99 万元，再次降低了入门价格。

“亚运熊”版延续了熊猫式仿生设计，拥有竹竹青、滚滚白两款车色，分别对应呆萌绿、激萌蓝两款内饰。

该车尺寸为 3065*1522*1600mm，轴距为 2015mm，拥有 4 米转弯半径和 170mm 空载离地间隙；搭载 9.61 kW・h 的磷酸铁锂电池，以及功率 20kW 驱动电机。

“亚运熊”版价格降到了 2.99 万元，自然是砍掉了一些配置，IT之家查询吉利几何官网发现，该版本相比 3.99 万元的“萌萌熊”，主要是省略了一些智能配置，打包成了“舒适科技包”进行选装：

8 英寸中控屏 + 倒车影像 + 手机无线互联 + App 远程查询 / 控制 + 蓝牙钥匙 + 无感解锁 / 启动 + 电动空调

IT之家汇总吉利几何熊猫 mini 各版本售价如下：

120km 亚运熊：官方指导价 29900 元，限时价 29900 元

120km 萌萌熊：官方指导价 39900 元，限时价 37900 元

200km 耐力熊：官方指导价 49900 元，限时价 47900 元

200km 灵动熊：官方指导价 53900 元，限时价 51900 元

200km 小黄鸭限定版：官方指导价 53900 元，限时价 51900 元

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。