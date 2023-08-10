吉利几何 E 萤火虫纯电 SUV 将于 8 月上市，续航 301/401 公里

IT之家 8 月 10 日消息，近日，吉利几何旗下几何 E 萤火虫官图发布，该车定位 5 座纯电 SUV，配备怀挡、双联屏、电动天窗等配置，预计将在 8 月中旬上市。据IT之家了解，目前在售几何 E 官方指导价为 7.98 万-10.38 万元。

外观方面，几何 E 萤火虫采用了全新的造型设计理念，从自然植物中汲取灵感，推出了茉莉白、薄荷青、樱花粉三种植彩风物外观颜色，分别对应暮白、石青、云粉三种轻彩自然内饰主题。车头的宽式前脸，融合萤火之眼 LED 大灯、游光溢彩 LED 贯穿灯，可展现多种灯语效果。尾部的萤火流光 LED 尾灯和萤火飞翼运动双尾翼，让整车更具科技感。

内饰方面，在中控区域，新车配备 A0 级唯一怀挡 + 双 10.25 英寸高清双联屏，集成操控开关。几何 E 萤火虫还搭载了多项便捷配置，新车采用时下流行的“无感”启动系统，无需操作启动开关，简化启动上电步骤。此外，主驾驶位全系标配 6 向调节功能，全系标配后视镜加热与后除雾功能。

新车新增多项配置，包括蓝牙钥匙、驻车舒享模式、电动天窗等。在环保方面，新车采用了婴儿级座椅生态材料，搭载 CN95 级别空调滤芯 + 新风系统。

尺寸方面，在售几何 E 长宽高分别为 4006/1765/1550 毫米，轴距为 2485 毫米，标配 16 英寸铝合金轮辋，几何 E 萤火虫车型尺寸预计不会发生大的变化。

新车配备了直流最大 52kW 快充，快充时间≤30min（SOC30-80%）；全系标配的 6.6kW 充电机，支持最大 3.3KW 外放电功能。

新车配备了 29.67kWh / 39.3kWh 两款磷酸铁锂电池和 60kW 液冷三合一电驱，最大功率 60kW、最大扭矩 130N・m，电驱综合效率超过 87%，CLTC 续航里程分别为 301km / 401km。

智能驾驶方面，新车配备 L2 级智能驾驶辅助，支持 ACC 自适应续航、AEB 自动紧急制动、LDW 车道偏离预警、IHBC 智能远光灯控制等功能。

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