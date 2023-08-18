IDC 下调量子计算投资规模预估，称生成式 AI 等技术正吞噬其资金

IT之家 8 月 18 日消息，市场调查机构 IDC 公布报告，由于硬件发展慢于预期，量子计算机的预估客户支出费用已经大幅降低。该机构还表示，包括生成式 AI 在内，短期价值更大的新技术正在吞噬原本用于量子计算机的资金。

IDC 曾于 2021 年发布首个量子计算机行业报告，预估支出费用从 2020 年的 4.12 亿美元，到 2027 年增加到 86 亿美元（IT之家备注：当前约 627.8 亿元人民币），6 年复合年增长率（CAGR）为 50.9%。

而在最新报告中，IDC 表示 2022 年量子计算支出为 11 亿美元，在 2027 年将增长到 76 亿美元（当前约 554.8 亿元人民币），五年复合年增长率（CAGR）为 48.1%。

IDC 在报告中表示量子计算目前仅适用于小规模实验，虽然存在明显优势，但当前很多应用都停留在炒作阶段。

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