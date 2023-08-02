郭明錤：常温超导体未来将颠覆电子产品设计，iPhone 可匹敌量子计算机

IT之家 8 月 2 日消息，近日韩国科学家发论文称发现常温常压超导体“LK-99”的事情引发广泛关注。天风国际证券分析师郭明錤对此表示，常温常压超导体的商业化尚无时间表，但是未来它将对消费电子领域的产品设计产生颠覆性影响，即便 iPhone 都能拥有匹敌量子计算机的运算能力。

郭明錤称，常温常压超导体商业化的时程并没有任何能见度，但未来若能够顺利商业化，将对计算机与消费电子领域的产品设计产生颠覆性的影响。计算机与消费电子的技术与材料创新，都是为了要实现高速运算、高频高速传输、小型化等要求。

他表示，超导状况 (电阻消失) 特性将会颠覆既有的产品设计以及材料与技术的采用，例如：不再需要散热系统、光纤 / 高端 CCL (覆铜板) 被取代、先进制程门槛降低等，让即便是小如 iPhone 的移动设备，都能拥有与量子计算机匹敌的运算能力。

IT之家此前报道，华中科技大学已合成并验证“LK-99”，发现其具有很明显的抗磁性效果（部分悬浮），但超导性和通量量子化还有待验证。

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