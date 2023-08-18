研究人员：使用 AR 设备介绍手术项目，可减轻患者的恐惧焦虑

IT之家 8 月 18 日消息，此前有不少医学研究表明患者佩戴 VR / AR 设备可以让他们在虚拟空间中，暂时搁置现实中的压力，日前迈阿密大学的医学人员对此进行了研究，测试了“医师如何在术前护理中使用虚拟现实（AR）技术减轻患者的手术压力”，该研究发表在《美国医学会杂志网络版》（JAMA Network Open）上。

据悉，研究小组对 95 名平均年龄 38 岁、预约进行选择性骨科手术的患者进行了研究，一个对照组接受标准的“手术指导包”（IT之家注：手术说明书），另一个对照组则同时接受该材料和由外科主任通过 AR 讲述的三分钟体验。

▲ 图源 相关调查报告

两组人在手术过程中都接受了四次焦虑程度调查（两次在手术前，两次在手术后），AR 组的人都显示他们的压力在手术前有所下降。不仅如此，在第一次调查中焦虑水平大幅下降后，第二组数据也显示焦虑水平保持不变，这表明“术前准备工作”的影响是持久的。

▲ 图源 相关调查报告

研究人员认为，这种体验可让病人戴上头盔，“将现实与医院和手术的特殊功能结合起来”，旨在消除手术中的 “未知恐惧”，与传统纸质材料相比，这种“AR 体验”更具互动性。换句话就是“用 AR 展示的手术原理更全面、更容易让患者从心理层面感觉稳妥，从而降低患者的焦虑感”。

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