中兴通讯 2023 上半年归母净利润 54.72 亿元，同比增长 19.85%

IT之家 8 月 18 日消息，中兴通讯今日发布了 2023 年上半年报告，实现营业收入 607.0 亿元，同比增长 1.48%；归属于上市公司普通股股东的净利润为 54.7 亿元，同比增长 19.85%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润为 49.1 亿元，同比增长 31.78%；基本每股收益为 1.15 元。IT之家附财务报表如下：

从市场来看，2023 年上半年，中兴通讯国内市场、国际市场营业收入分别实现 431.1 亿元、175.9 亿元，占营业收入比例分别为 71.02%、28.98%。国内业务同比增长 6.19%，国际业务同比减少 8.47%。

从业务来看，2023 年上半年，中兴通讯运营商网络、政企业务、消费者业务营业收入分别实现 408.1 亿元、58.7 亿元、140.2 亿元，占营业收入比例分别为 67.23%、9.68%、23.09%。

运营商网络营业收入同比增长 5.40%，主要由于固网产品、承载产品收入同比增长所致；政企业务营业收入同比减少 12.37%，主要由于国内集成类项目及国际市场收入同比减少所致；消费者业务营业收入同比减少 2.60%，主要由于国际手机产品收入同比减少所致。

展望 2023 年下半年，中兴通讯称将大力投入 5G-Advanced、6G、AI 大模型和垂直模型等前瞻技术的研发，国内市场把握数字经济、人工智能等市场机会，国际市场围绕大国大 T 大网健康经营。

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