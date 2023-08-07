中兴通讯官方回应股票大跌 9.97%：公司经营正常

IT之家 8 月 7 日消息，中兴通讯今日 A 股收盘前因未知原因大跌 9.97% 逼近跌停，市值损失超过 150 亿元，港股跌幅也一度超过 9%。

中兴通讯官方回应《科创板日报》称，目前公司经营正常。

今日早间有消息称，德国政府目前正在评估华为公司和中兴通讯的某些设备，是否应该被禁止进入其电信网络。但实际上，德国市场在中兴营收中的份额占比较小，分析师认为这不足以导致大跌。

除此之外，今日有市场传闻称，中兴通讯部分收入核算有调整，第二季度的业绩将不及预期。

IT之家查询中兴通讯 2022 年财报发现，欧美及大洋洲的营收为 172.8 亿元，占营收比重为 14.06%。

7 月 10 日晚间，中兴通讯发布业绩预告，预计 2023 年上半年归属于上市公司股东的净利润 4500 万元~5900 万元，同比增长 87.63%~146.01%；基本每股收益 0.11 元~0.14 元。

根据 2023 年一季报，中兴通讯营业总收入 291.43 亿元，同比上升 4.34%，归母净利润 26.42 亿元，同比上升 19.2%。

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